Печально смотреть на карту: Трамп допустил "обмен территорий"

Зеленский, Стармер, Макрон и Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сегодня удастся достичь решения почти по всем вопросам, включая безопасность для Украины.

Об этом он сказал в ходе общения с президентом Зеленским и европейскими лидерами.

«Я оптимистично настроен, что вместе мы сможем достичь соглашения, которое сдержит любую будущую агрессию против Украины, и я действительно думаю, что ее не будет», — добавил Трамп.

Президент США заявил, что вопрос «обмена земли» будет учтен «с учетом текущей линии столкновения».

«Предстоит обсудить, где сейчас находится линия столкновения, возможен обмен территориями. Это означает зону боевых действий, линии боевых действий, которые сейчас достаточно очевидны, действительно очень грустно смотреть на них», — заявил Трамп.

«Возможно, через пару недель мы будем знать, удалось нам что-то сделать, будут ли продолжаться эти бои», — добавил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Путин согласился принять гарантию безопасности для Украины.