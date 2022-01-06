Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко

Защита лидера "ЕС" уже готовится к апелляции.

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" народного депутата Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда.

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Соответствующее определение суда было объявлено во время судебного заседания в четверг.

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", — говорится в документе.

В комментарии "Украинской правде" источники в команде Порошенко рассказали, что арестованы все земельные участки, принадлежащие бывшему президенту, юридические лица (банк, заводы и т.п.), которые с ним связаны, все недвижимое имущество, в том числе дом в Козине, арестованы также банковские счета и корпоративные доли.

Сообщается, что у Порошенко есть возможность подать на апелляцию, однако обнародование полного текста определения суда перенесли аж на 14 января.

Адвокат Порошенко уже окрестил это "преследованием, заказанным Офисом президента". Защита лидера "ЕС" уже готовится к апелляции.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене".

Незадолго до Нового года, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

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