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Пекин должен объяснить участие китайских "добровольцев" в войне против Украины - Ермак
Точного количества китайских граждан, воюющих в Украине, еще не выяснено, но, по предварительной информации, их достаточно много.
Участие китайских «добровольцев» в войне против Украины в составе российской оккупационной армии нуждается в разъяснениях официального Пекина, заявляющего о своем нейтралитете в конфликте.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для Corriere della Sera.
По его словам, точное количество китайских граждан, воюющих в Украине, еще не выяснено, но, по предварительной информации, их достаточно много.
«Их десятки и десятки на разных точках фронта. Не знаю сколько, но много. Это серьезное, масштабное дело, которое мы расследуем», - сказал Ермак.
При этом глава ОП подчеркнул, что нельзя сравнивать китайских граждан, воюющих против Украины в составе армии государства-агрессора, с теми иностранцами, которые стали бойцами Сил обороны Украины.
«Китай всегда заявлял, что он нейтрален. Наши добровольцы происходят из тех стран, которые нас поддерживают. Пекин должен предоставить нам разъяснение», – отметил Ермак.
Напомним, представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал "безответственными" заявления об участии более 150 китайских граждан в войне против Украины.