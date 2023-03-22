Пекин должен заставить Москву вывести войска из Украины – США

В общем заявлении лидера Китая и диктатора Владимира Путина было сказано о необходимости придерживаться принципов ООН, что означает, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины.

Пекин должен заставить Москву вывести свои войска с территории Украины, если хочет играть конструктивную роль в процессе остановки войны.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Прайс отметил, что США пока не видели никаких признаков того, что Китай помогает России оружием для войны против Украины, однако Пекин был четко предупрежден о последствиях такого решения.

"Это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание и при необходимости предпримем соответствующие действия, если будет пересечена определенная черта", — сказал Патель.

Представитель Госдепа напомнил, что в совместном заявлении лидера Китая и диктатора Владимира Путина было сказано о необходимости соблюдать принципы ООН, что означает, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины.

"В Уставе ООН закреплены принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. И если Китай хочет играть конструктивную роль в этом конфликте, то он должен оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины", — резюмировал спикер Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки считают, что российские войска смогут попытаться начать новое наступление в Украине уже в ближайшие недели. оккупанты, вероятно, могут совершать атаки по нескольким направлениям.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме считают, что встреча диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не ускорит окончание войны России против Украины.

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