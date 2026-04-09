Пекин хранит тайну по поводу перемирия США с Ираном: загадочное заявление КНР

Флаг Китая. / © pixabay.com

Китай не разглашает информацию о своем участии в соглашении о прекращении огня, заключенного США и Ираном. В то же время, Пекин позиционирует себя как голос мира.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает CNN.

Представитель ведомства в общих чертах ответила за вопросы журналистов о роли КНР, несмотря на заявления Белого дома о переговорах «на высшем уровне» между американскими и китайскими чиновниками.

По словам Мао Нин, Китай с самого начала «активно работал над тем, чтобы помочь прекратить конфликт».

«Как ответственна большая страна, Китай будет продолжать играть конструктивную роль и вносить положительный вклад в восстановление мира и спокойствия в регионе Персидского залива и Ближнего Востока», — подчеркнула Мао.

Прекращение огня в Иране — роль Китая

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в последние дни состоялись переговоры на высшем уровне между США и Китаем. По ее словам, президент США Дональд Трамп имеет «большое уважение» к своему китайскому коллеге Си Цзиньпину и «прекрасные рабочие отношения» с этой страной.

«Состоялись переговоры между высшим руководством нашего правительства и правительством Китая», — ответила она на вопрос о роли сыгравшего Китая в достижении соглашения с Ираном.

Заметим, что Дональд Трамп заявил, что Китай выступил «миротворцем» и вроде бы помог убедить Иран пойти на переговоры о перемирии.

Издание AP со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители КНР поддерживали связь с иранскими официальными лицами, чтобы побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня.