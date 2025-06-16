Пекин и Москва паникуют из-за ударов Израиля по Ирану – The Telegraph

Лидеры России и Китая. / © Associated Press

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Китай и Россия с тревогой следят за событиями на Ближнем Востоке. После недавних атак Израиля, нанесших удар по иранским военным и ядерным объектам, позиции Тегерана ослабли — и это беспокоит его стратегических партнеров в Москве и Пекине.

Об этом пишет The Telegraph.

Хотя официально обе страны выступили в поддержку Ирана и осудили действия Израиля, реальная ситуация вызывает у них все больше тревоги. Для России Иран не только союзник в противодействии Западу, но и канал для сохранения влияния на Ближнем Востоке после потери позиций в Сирии.

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"Эти страны пренебрегают западными ценностями и системами. Они учатся друг в друге и обмениваются технологиями для контроля над населением", - комментирует Тувия Геринг, эксперт по китайско-ближневосточным отношениям из Института исследований национальной безопасности Израиля.

Однако растущее напряжение вокруг Ирана все больше тяготит союз. По словам Николь Граевский из Фонда Карнеги, Россия уже не слишком зависит от поставок иранских дронов: заводы на ее территории способны производить до 2700 единиц в месяц.

Ключевым риском для Москвы и Пекина остается вероятность того, что Иран, воспользовавшись ситуацией, выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия. Оба государства, у которых есть ядерные арсеналы, не заинтересованы в появлении еще одного игрока с ядерным оружием, особенно среди собственных партнеров.

Обострение ситуации сказывается и на экономических интересах Китая: Пекин является главным покупателем иранской нефти, импортируя до двух миллионов баррелей в день. Атаки по нефтегазовым объектам Ирана или потенциальные удары по базам США в Саудовской Аравии и ОАЭ, также поставщиками энергоносителей для Китая, могут создать серьезные перебои.

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"Это риск для энергетической безопасности", - объяснил Геринг, добавив, что это особенно критично на фоне экономического спада в Китае и торговой войны с США.

Санкции, давно действующие против Ирана, также снижают его экономическую привлекательность для обоих партнеров. Китай не сможет извлечь выгоду из инфраструктурных проектов, а Россия — по продаже вооружения.

Граевский отмечает, что даже в случае дальнейшего сотрудничества продажи оружия, скорее всего, будут происходить по бартерной схеме — из-за нехватки средств в Иране.

На этом фоне Пекин и Москва показывают значительную дипломатическую активность. Россия инициировала экстренное заседание ядерного надзорного органа ООН после атак Израиля, а Владимир Путин пообщался по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Дональдом Трампом, даже предложив свое участие в качестве посредника.

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Китай также выступил с призывом "остановить Израиль", а глава МИД Ван I провел беседы с иранскими и израильскими коллегами.

На этот раз дипломатические усилия России более активны, чем во время аналогичной эскалации в октябре 2024 года. Граевский связывает это с тем, что Кремль, по всей вероятности, считает ситуацию неконтролируемой и опасается ее распространения.

Даже если режим в Тегеране терпит крах, Пекин, как и в случаях с Афганистаном или Сирией, адаптируется и попытается установить отношения с пришедшими к власти. "Китай действует прагматично", - отмечает Геринг.