Визит Путина в Китай: Портников раскрыл настоящую цель президента РФ

Политический эксперт и журналист Виталий Портников, комментируя приезд президента-диктатора Владимира Путина в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь", объяснил, как Пекин и Москва пытаются быть дирижерами мирового кризиса.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин и имел первую протокольную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Главная официальная цель — участие в форуме. Однако очевидно, что на самом деле российский вождь прибыл в Пекин для того, чтобы сверить часы с главой Китайской Народной Республики — своим стратегическим союзником, тем более, перед ожидаемой встречей между главой КНР и президентом США, сейчас очевиден тот факт, что Пекин и Москва пытаются быть дирижерами глобального мирового кризиса и поймать Соединенные Штаты в ловушку этого мирового кризиса так, чтобы у президента США Джо Байден (он сегодня прибыл в Израиль ) были только одна функция – работать пожарным и тушить все эти пожары, создаваемые руководителями авторитарных государств, ведь именно генерация этих пожаров является доказательством силы и влияния, которые могут быть применены Владимиром Путиным для того, чтобы убедить западных лидеров в необходимости диалога с Москвой", – пояснил журналист.

Виталий Портников также отметил, что если такой диалог не происходит, то важным посредником между Россией и США становится именно лидер Китая Си Цзиньпин.

"Возможно, это и есть важная политическая идея китайского руководителя — продемонстрировать Джозефу Байдену, что он может выступать от имени целой группы государств, с которыми США прекратили поддерживать серьезный диалог и которые находятся под сокрушительными санкциями цивилизованного мира. Ведь, кроме РФ, Китай также поддерживает отношения с Ираном", — резюмировал политический эксперт.

Напомним, в ГУР видят "определенную угрозу" для Украины из-за визита Путина в Китай.

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