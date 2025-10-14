Пекин не заинтересован в победе Украины: Sky News о настоящем мотиве Китая

Китай и Россия. / © Associated Press

Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки и НАТО отвлекали внимание от войны в Украине. Ведь тогда и Пекин, и Пхеньян будут иметь "полную свободу действий".

Об этом заявил военный корреспондент Sky News Майкл Кларк.

По его словам, Китай не хочет ввязываться в войну. Более того - КНР подходит, чтобы она продолжалась - "по всяческим политическим причинам".

Кларк отмечает, Пекин не желает, чтобы Кремль проиграл и был унижен в войне, начатой в Украине.

"Им (КНР - Ред.) безразлично, придется ли россиянам заключить невыгодный мир через год, или россияне продолжат идти вперед и завоюют всю Украину. Им безразлично. Они просто хотят отвлечь внимание. Они хотят, чтобы американцев беспокоило то, что происходит в Украине, потому что это дает им полную свободу".

Что касается Северной Кореи, она помогает РФ с артиллерией, а также предоставить Москве больше войск. По словам Кларка, у КНДР 30 000 солдат, которые могут действовать где-то от имени россиян.

Напомним, Южная Корея заявляет, что РФ могла помочь КНДР создать межконтинентальную ракету, которая впервые была продемонстрирована во время военного парада по случаю 80-летия основания руководящей Трудовой партии Кореи. Северная Корея представила МБР "Хвасон-20", которую она назвала "мощнейшей ядерной стратегической системой оружия".

Отметим, что в украинской разведке заявили, что Китай предоставляет России спутниковые данные для ударов по Украине. В частности, по объектам иностранных инвесторов.