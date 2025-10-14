- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 410
- Время на прочтение
- 2 мин
Пекин не заинтересован в победе Украины: Sky News о настоящем мотиве Китая
Китай и КНДР пользуются войной в Украине, отмечает военный аналитик.
Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки и НАТО отвлекали внимание от войны в Украине. Ведь тогда и Пекин, и Пхеньян будут иметь "полную свободу действий".
Об этом заявил военный корреспондент Sky News Майкл Кларк.
По его словам, Китай не хочет ввязываться в войну. Более того - КНР подходит, чтобы она продолжалась - "по всяческим политическим причинам".
Кларк отмечает, Пекин не желает, чтобы Кремль проиграл и был унижен в войне, начатой в Украине.
"Им (КНР - Ред.) безразлично, придется ли россиянам заключить невыгодный мир через год, или россияне продолжат идти вперед и завоюют всю Украину. Им безразлично. Они просто хотят отвлечь внимание. Они хотят, чтобы американцев беспокоило то, что происходит в Украине, потому что это дает им полную свободу".
Что касается Северной Кореи, она помогает РФ с артиллерией, а также предоставить Москве больше войск. По словам Кларка, у КНДР 30 000 солдат, которые могут действовать где-то от имени россиян.
Напомним, Южная Корея заявляет, что РФ могла помочь КНДР создать межконтинентальную ракету, которая впервые была продемонстрирована во время военного парада по случаю 80-летия основания руководящей Трудовой партии Кореи. Северная Корея представила МБР "Хвасон-20", которую она назвала "мощнейшей ядерной стратегической системой оружия".
Отметим, что в украинской разведке заявили, что Китай предоставляет России спутниковые данные для ударов по Украине. В частности, по объектам иностранных инвесторов.