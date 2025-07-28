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Пекин отреагировал на украинские санкции против китайских фирм за поддержку России
Китай приговорил украинские санкции против китайских фирм за поддержку России.
Китай не одобряет санкции, введенные Украиной против китайских компаний 27 июля. Речь идет об ограничении более полусотни физических и юридических из КНР из-за поддержки России в войне против Украины.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.
"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве или санкционированных Советом Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свою ошибку и устранить негативное влияние. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", - подчеркнул дипломат.
Как сообщалось, 27 июля Украина ввела санкции в компании, связанные с теневым танкерным флотом РФ , и поставщиков редкоземельных металлов для производства беспилотников государства-агрессорки.
Напомним, 18 июля был утвержден 18 пакет санкций Европейского Союза против России, после того как Словакия сняла свое вето. Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас он является "одним из самых жестких" на данный момент.
Пекин заявил, мол, санкции против китайских банков "не имеют юридической основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН". По его словам, якобы Китай не поставляет летальное оружие сторонам войны в Украине и "строго контролирует экспорт товаров двойного назначения".