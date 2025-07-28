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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Пекин отреагировал на украинские санкции против китайских фирм за поддержку России

Китай приговорил украинские санкции против китайских фирм за поддержку России.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Китай.

Китай. / © Associated Press

Китай не одобряет санкции, введенные Украиной против китайских компаний 27 июля. Речь идет об ограничении более полусотни физических и юридических из КНР из-за поддержки России в войне против Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве или санкционированных Советом Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свою ошибку и устранить негативное влияние. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, 27 июля Украина ввела санкции в компании, связанные с теневым танкерным флотом РФ , и поставщиков редкоземельных металлов для производства беспилотников государства-агрессорки.

Напомним, 18 июля был утвержден 18 пакет санкций Европейского Союза против России, после того как Словакия сняла свое вето. Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас он является "одним из самых жестких" на данный момент.

Пекин заявил, мол, санкции против китайских банков "не имеют юридической основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН". По его словам, якобы Китай не поставляет летальное оружие сторонам войны в Украине и "строго контролирует экспорт товаров двойного назначения".

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