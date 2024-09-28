"Пекин помогает Москве воевать": Блинкен заявил, что разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла"

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона вызывает серьезную обеспокоенность тем, что Китай помогает России вести войну против Украины, поддерживая российский оборонно-промышленный комплекс, поэтому все разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

Об этом пишет Reuters.

Блинкен провел встречу с представителем Китая Ван I в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и во время разговора поднял вопрос об опасных действиях Пекина в Южно-Китайском море. Также стороны обсудили вопросы улучшения связи между американскими и китайскими военными.

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Кроме того, госсекретарь США заявил, что 70% станков и 90% импортируемой Россией микроэлектроники поступают из Китая и Гонконга, что существенно помогает Кремлю производить новое оружие для войны против Украины.

"Итак, когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям предпринимать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла", — сказал госсекретарь США .

Напомним, ранее сообщалось, что Китай и Бразилия заявили о создании платформы для "урегулирования украинского вопроса".

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай заявил об "объективной и справедливой позиции" относительно войны в Украине.

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