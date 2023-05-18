Пекин поможет "в пределах возможностей": Bloomberg сообщил о встрече Зеленского и спецпредставителя КНР

Украинский президент Владимир Зеленский встречался со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Произошло это в рамках турне китайского политика.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ли также сказал, что Пекин поможет Украине "в пределах своих возможностей". По его словам, прекращение войны потребует от всех сторон укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров.

"От кризиса (так в КНР называют войну в Украине – Ред.) нет панацеи", — заявил Ли президенту Украины.

Между тем, издание не сообщает, что именно говорил на встрече президент Зеленский. К тому же украинская сторона не подтвердила встречи политиков. Известно лишь, что спецпредставитель Китая встречался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсуждали двустороннее сотрудничество и прекращение российской агрессии в Украине.

Напомним, специальный представитель Китая по "политическому урегулированию" войны агрессорки РФ против Украины Ли Хуэй посетил Украину. Поездка стала частью его многодневного турне.

В Киеве он провел встречу с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая на двустороннем уровне.

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