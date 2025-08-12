Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь заявил, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию в Украине, и с радостью наблюдает за тем, как Россия и США поддерживают контакт. Он также выразил надежду на улучшение их отношений и продвижение к дипломатическому разрешению кризиса.

Об этом сообщает государственное китайское информационное агентство Синьхуа.

Спикер МИД Лин Цзянь сделал это заявление во вторник, 12 августа, отвечая на вопросы журналистов по поводу встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина, запланированного на пятницу, 15 августа. Во время саммита лидеры должны обсудить «украинский вопрос», но на эту встречу не пригласили представителей Украины и Европейского Союза, несмотря на то, что они являются ключевыми заинтересованными сторонами.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны и участники процесса в свое время примут участие в переговорном процессе и как можно быстрее достигнут справедливого, длительного и обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех заинтересованных сторон», — сказал Лин Цзянь.

Китайская позиция, высказанная Лин Цзянем, поддерживает диалог между ключевыми мировыми игроками, но в то же время подчеркивает необходимость привлечения всех сторон.

Официальный Пекин считает, что мирное соглашение может быть устойчивым и обязательным к исполнению только в том случае, если оно будет заключено с участием всех заинтересованных сторон. Таким образом, китайская дипломатия, как всегда, искусно использует намеки, косвенно выражая обеспокоенность форматом встречи, из которой исключили Украину и ее европейских союзников.

Напомним, Украина приближается к корейскому сценарию завершения войны, предусматривающего заморозку конфликта и признание демаркационной линии вместо государственных границ. По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, это выгодно Украине.