Пелоси будет продвигать законопроект о санкциях против России: детали

Законопроект внесен на рассмотрение демократам от штата Нью-Йорк Грегори Миксом.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси будет работать над продвижением законопроекта демократов, предусматривающего санкции против России в случае нападения на Украину.
Об этом информирует Fox News со ссылкой на письмо Пелоси к коллегам-конгрессменам.
В Палате представителей законопроект внесен на рассмотрение демократом от штата Нью-Йорк Грегори Миксом. Это - похожий законопроекта, ранее представленного группой демократов в Сенате. Обе палаты в США получили возможность приступить к рассмотрению, по сути, одного и того же документа.
У демократов сейчас - большинство в обеих палатах Конгресса, что делает одобрение законопроекта вероятным. Но некоторые сенаторы опасаются, что из-за большого объёма работы по другим темам им не хватает времени для рассмотрения этого документа.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий.
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