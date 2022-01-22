Пелоси будет продвигать законопроект о санкциях против России: детали

Пелоси будет продвигать законопроект о санкциях против России: детали

Законопроект внесен на рассмотрение демократам от штата Нью-Йорк Грегори Миксом.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси будет работать над продвижением законопроекта демократов, предусматривающего санкции против России в случае нападения на Украину.

Об этом информирует Fox News со ссылкой на письмо Пелоси к коллегам-конгрессменам.

В Палате представителей законопроект внесен на рассмотрение демократом от штата Нью-Йорк Грегори Миксом. Это - похожий законопроекта, ранее представленного группой демократов в Сенате. Обе палаты в США получили возможность приступить к рассмотрению, по сути, одного и того же документа.

У демократов сейчас - большинство в обеих палатах Конгресса, что делает одобрение законопроекта вероятным. Но некоторые сенаторы опасаются, что из-за большого объёма работы по другим темам им не хватает времени для рассмотрения этого документа.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий.

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