Пенс раскритиковал Трампа за слова о "гениальности" Путина и выступил за победу Украины в войне

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о поддержке помощи Украине и раскритиковал экс-президента Дональда Трампа за восхваление президента РФ Владимира Путина.

Об этом Пенс сказал в ходе серии вопросов от зрителей в эфире CNN 7 июня.

Заметим, что Пенс занимал должность вице-президента в администрации Трампа, а накануне он объявил об участии в президентских выборах и намерен баллотироваться от Республиканской партии.

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Пенс отметил, что некоторые назвали войну в Украине "территориальным спором", но "это не так".

"Это было российское вторжение, неспровоцированное российское вторжение. И я считаю, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать предоставлять мужественным солдатам в Украине ресурсы, необходимые им для отражения российского вторжения и восстановления территориальной целостности", – заявил американский политик.

Пенс также заявил, что разговаривал с Путиным, смотрел ему в глаза и сказал вещи, которые тот не хотел слышать.

"Тот, кто думает, что Владимир Путин остановится, если он захватит Украину, имеет то, что мы говорим в Индиане "еще что-то на подходе". Он не намерен останавливаться. Он четко дал понять, что хочет воссоздать старую советскую сферу влияния в Восточной Европе", – рассказал бывший вице-президент.

Пенс раскритиковал Трампа

Он также выразил критику в адрес Трампа, который 23 февраля 2022 года назвал Путина гением.

"Когда Владимир Путин ворвался в Украину, бывший президент назвал его гением. Я знаю разницу между гением и военным преступником. И я знаю, кто должен победить в войне в Украине, и это народ, который борется за свою свободу и за восстановление своего национального суверенитета в Украине", – подчеркнул Пенс.

Он отметил, что события в Украине – "это не наша война", в то же время отметив, что "свобода – это наша борьба, и мы должны дать народу Украины возможность бороться и защищать свою территорию".

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, за день до полномасштабного вторжения России в Украину Трамп назвал гениальным признание Путиным "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР". "Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", – сказал бывший президент США.

Уже в мае 2023 года во время дебатов с избирателями Трамп заявил, что не время называть Путина военным преступником, а также заверил, что смог бы завершить войну в Украине за сутки. В то же время, экс-президент не ответил прямо на вопрос, хочет ли он победы Украины, а лишь сказал – хочет, чтобы "все перестали умирать".

Кроме того, комментируя военную помощь для Украины, Трамп заявил, что США раздают слишком много оружия другим.

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