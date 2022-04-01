Пенсии, выплаты, жилье и работа для переселенцев: Шмыгаль отчитался, что удалось сделать правительству

Пенсии, выплаты, жилье и работа для переселенцев: Шмыгаль отчитался, что удалось сделать правительству

Он также анонсировал перераспределение денег для обеспечения нужд украинской армии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел 1 марта заседание правительства и рассказал, что удалось сделать в сфере социальной политики и помощи временным переселенцам.

Шмыгаль напомнил, что президент и правительство с начала войны обещали денежную помощь, а также помощь с жильем и работой.

"Мы держим слово. Соответствующие программы работают. Часть из них уже реализована", – отметил премьер.

Он сообщил, что за последние три месяца профинансировано социальных выплат на 78 млрд грн. Это государственная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью.

Пенсии

Что касается пенсий, то Шмыгаль проинформировал, что в марте на 14% были проиндексированы пенсии всем украинским пенсионерам. Это плюс 400 грн в среднем к пенсиям.

"Кроме того, в конце марта мы начали выплачивать пенсии авансом на апрель. Речь о тех областях, где активно ведутся боевые действия. Часть пенсионеров уже получила свои средства. Это примерно 2 млн человек. Все остальные получат их в ближайшие дни", – анонсировал председатель правительства.

"еПидтрымка" и работа для переселенцев

31 марта был последний день, когда можно было податься на программу "еПидтрымка" для получения выплат в 6,5 тыс. грн потерявшим работу.

Шмыгаль сообщил, что было получено около 5 млн заявок. Выплаты составили 22 млрд грн, их получили около 3,5 млн человек.

"Следующая программа, которая стартует сегодня – это работа для внутренних переселенцев. Мы начинаем принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутриперемещенных лиц. По 6,5 тыс. грн за каждого нового работника для того, чтобы люди получали эти средства и могли получить работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения", – рассказал глава правительства.

Выплаты переселенцам и жилье

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Он также проинформировал, что на сегодняшний день в органах социальной защиты зарегистрировано 260 тыс. внутренних переселенцев. На основе этой регистрации государство будет выплачивать по 2 тыс. грн взрослому и по 3 тыс. грн ребенку или лицу с инвалидностью.

"Это будут ежемесячные выплаты. Для того чтобы их получить, необходимо стать на соответствующий учет. Поэтому призываю тех, кто переехал, кто нуждается в этом – регистрируйтесь", – сказал премьер.

"Отдельно отмечу ситуацию по жилью для переселенцев. Программа "Прыхысток" работает. Тем, кто принял у себя внутренних переселенцев, мы будем компенсировать средства на оплату коммунальных услуг. Сейчас есть свободные и бесплатные места для почти 10 тыс. переселенцев. Заходите на государственный сайт "Прыхысток". Там вы сможете найти всю необходимую информацию", — рассказал Шмыгаль.

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Он также анонсировал принятие решения об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Эти средства будут перераспределены из других бюджетных программ и направлены, прежде всего, на обеспечение ключевых потребностей армии и экономики.

"Все для фронта – все для победы" – это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что при ликвидации последствий войны в Украине будет действовать чрезвычайное положение.

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