Пентагон без огласки увеличил военную помощь Израилю — Bloomberg

Поставка оружия в Израиль из США выходит за рамки объявленной поставки ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" компании Boeing Co. Она продолжается даже, несмотря на то, что представители администрации Байдена все чаще предостерегают Израиль от большого количества жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Информация о значительно больших поставках оружия вытекает из документа под названием "Просьба высшего руководства Израиля", датированного концом октября и распространяемого в Пентагоне без лишнего внимания.

Согласно ему, оружие уже отгружается или Министерство обороны работает над тем, чтобы предоставить его из своих запасов в США и Европе. К концу октября, например, были доставлены все 36 000 боеприпасов для 30-мм пушек, 1800 заказанных боеприпасов для подрыва бункеров M141 и по меньшей мере 3500 приборов ночного видения. Отмечается также, что США быстро дают высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это вместе с ракетами для "Железного купола" и медицинским оборудованием.

В Пентагоне не стали раскрывать детали журналистам, однако в заявлении ведомства отмечается, что оно "использует несколько направлений – от внутренних запасов до промышленных каналов США – чтобы обеспечить Израиль средствами для самозащиты".

"Эта помощь по обеспечению безопасности продолжает поступать почти каждый день", — рассказали в Минобороны США.

Напомним, в Госдепе США заявили, что Штаты все равно сосредоточены на российской агрессии против Украины и боевых действий между Израилем и ХАМАС. Там напомнили, что в начале ноября США направили в Украину очередной пакет военной помощи.

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