Пентагон блокирует передачу Гаагскому суду доказательств военных преступлений России – NYT

Журналисты утверждают, что в Пентагоне боятся создать прецедент, способный проложить путь для преследования американцев.

Пентагон блокирует передачу администрацией президента США Джо Байдена доказательств о военных преступлениях российских оккупантов в Украине в Гаагский суд.

Об этом сообщает The New York Times.

Военные руководители США выступают против помощи суду в расследовании преступлений россиян, поскольку боятся создать прецедент, который может помочь проложить путь для преследования американцев.

По словам официальных лиц, спецслужбы, Государственный департамент и Министерство юстиции США выступают за передачу доказательств суду. Отмечается, что президент Байден еще не нашел "выход из тупика".

В NYT утверждают, что речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России год назад. Это материалы о решении Кремля намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

В декабре прошлого года Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном расследовании, связанном с войной в Украине. Но внутри администрации Байдена продолжается политический спор о том, стоит ли это делать.

Отметим, что Уголовный суд в Гааге пока не может возбудить дело против российского диктатора Путина.

Напомним, что МИД Украины призывает прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

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