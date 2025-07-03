Пентагон готовит для Трампа новые варианты военной помощи Украине

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Минобороны США готовит новые варианты военной помощи Украине президенту Дональду Трампу.

Об этом 2 июля заявил спикер Пентагона Шон Парнелл во время брифинга, сообщает "Громадское".

По его словам, Министерство обороны "тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы добиться главной цели - завершения войны, сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты национальной безопасности".

Реклама

Парнелл подчеркнул, что речь идет о проверке объемов и маршрутов военных поставок, чтобы убедиться, что помощь Украине не противоречит интересам самой Америки.

"Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит", - подчеркнул спикер.

"Но министр обороны продолжит предоставлять президенту рекомендации по принятию решений по дальнейшей помощи."

В то же время он не уточнил, какое оружие пересматривают, когда будет завершен анализ и касается ли это военной помощи другим странам, таким как Израиль или Тайвань.

Напомним, что США во второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине. Больше всего это повлияет на поставки систем ПВО именно тогда, когда они критически необходимы украинцам.

Реклама