Пентагон ищет у американских производителей оружия новые образцы для ВСУ

Пентагон ищет у американских производителей оружия новые образцы для ВСУ

Американское министерство обороны ежедневно контактирует с изготовителями вооружений и техники по мере того, как увеличиваются потребности.

Министерство обороны США обратилось к американским производителям оружия представить варианты для закупки новых систем вооружений для поддержки ВСУ: уже поступило около трехсот предложений.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте, — пишет Укринформ.

«В то время как мы прилагаем усилия, чтобы смягчить ограничения в цепях поставок, ускорить производственные линии, запустить новые контракты, мы также попросили производителей представить варианты новых систем, которые могут соответствовать стратегическим целям», — сказал представитель Пентагона.

Несколько недель назад были оформлены соответствующие запросы, которые имеют разные категории для ответа – от 30 до 90 дней. Но уже сейчас в Пентагоне получили и рассматривают более 300 предложений.

Министерство ежедневно контактирует с изготовителями вооружений и техники по мере того, как увеличиваются потребности.

"И мы продолжим использовать все доступные инструменты для поддержки Вооруженных Сил Украины на фоне агрессии РФ", — подчеркнул Лапланте.

Параллельно заключаются контракты на поставку уже имеющихся систем вооружений в Украину. В частности, оформлена договоренность на производство и разработку боевых беспилотников Switchblade в Украине на сумму $17,8 миллиона.

Ведутся активные переговоры по закупке дополнительных систем Stinger и соответствующих компонентов. Ожидается, что контракт заработает в конце мая. Разрабатывается поставка новых партий противотанковых систем Javelin.

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