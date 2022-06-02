Пентагон: министры обороны Украины и США пообщались о военных нуждах

Главы оборонных ведомств США и Украины провели телефонные переговоры по ситуации в Украине.
Они обсудили потребности ВСУ.
Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона, пишет Укринформ.
«Министр обороны Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные нужды Украины, в то время как на востоке страны продолжаются боевые действия», — говорится в сообщении.
Глава Пентагона напомнил об онлайн-встрече Контактной группы по поддержке Украины 23 мая, назвав ее успешной и отметил единство международного сообщества в поддержке Украины.
Министр Резников выразил благодарность Соединенным Штатам за лидерство в этих усилиях.
Лидеры к тому же наметили приоритеты для следующей встречи контактной группы, которая должна состояться в Брюсселе в июне.
"Министры Остин и Резников пообещали поддерживать тесные контакты", — резюмировали в Пентагоне.
Ранее о том, что тяжелое вооружение США направляется в Украину, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба также добавил, что Украина и США работают бок о бок, чтобы доставить украинский продовольственный экспорт, "несмотря на бессмысленную российскую блокаду".
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