Пентагон: министры обороны Украины и США пообщались о военных нуждах

Пентагон: министры обороны Украины и США пообщались о военных нуждах

Главы оборонных ведомств США и Украины провели телефонные переговоры по ситуации в Украине.

Они обсудили потребности ВСУ.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона, пишет Укринформ.

«Министр обороны Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные нужды Украины, в то время как на востоке страны продолжаются боевые действия», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона напомнил об онлайн-встрече Контактной группы по поддержке Украины 23 мая, назвав ее успешной и отметил единство международного сообщества в поддержке Украины.

Министр Резников выразил благодарность Соединенным Штатам за лидерство в этих усилиях.

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Лидеры к тому же наметили приоритеты для следующей встречи контактной группы, которая должна состояться в Брюсселе в июне.

"Министры Остин и Резников пообещали поддерживать тесные контакты", — резюмировали в Пентагоне.

Ранее о том, что тяжелое вооружение США направляется в Украину, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба также добавил, что Украина и США работают бок о бок, чтобы доставить украинский продовольственный экспорт, "несмотря на бессмысленную российскую блокаду".

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