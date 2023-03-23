Пентагон назвал Россию "главной угрозой" и заверил Украину в поддержке

Сегодня, 23 марта, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется и напомнил, что Стратегия национальной обороны США определяет Россию при правлении Путина "острой угрозой".

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Под руководством Байдена, США сплотили мир, чтобы помочь Украине бороться с неспровоцированным и неоправданным вторжением России. Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы оказать важную безопасность, которую координирует контактная группа по вопросам обороны Украины, которую я возглавляю. Мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", — подчеркнул Остин.

По его словам, НАТО стало значительно сильнее после того, как Россия решила пойти войной против своего соседа.

После вторжения России в Украину мы еще больше укрепили защиту и сдерживание НАТО на восточном фланге. А лидерство Конгресса в Европейской инициативе сдерживания — и наши инвестиции с 2014 года помогли нам быстро и смело отреагировать на жестокую войну, которую избрала Россия, и сделали наше сдерживание еще сильнее", — отметил Остин.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что содержательный диалог с Россией больше невозможен. По его словам, страны НАТО много лет работали над тем, чтобы иметь диалог с Россией, но в Москве решили отойти от этого.

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