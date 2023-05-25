Пентагон назвал сроки, когда украинские пилоты начнут тренировку на F-16

В США рассказали, что украинские пилоты могут начать непосредственные тренировки на F-16 уже через несколько недель.

Учения украинских пилотов на истребителях F-16 могут начаться уже в ближайшие недели.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайна" 25 мая.

"На прошлой неделе президент Байден объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в частности, F-16. Мы надеемся, что эти учения начнутся в ближайшие недели", — сказал он.

По словам главы Пентагона, обучение будет способствовать укреплению и совершенствованию возможностей украинских Воздушных сил в долгосрочной перспективе. Это также дополнит краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности.

Остин добавил, что общие усилия союзников преследуют цель продемонстрировать единство партнеров и долгосрочную преданность самообороне Украины.

Напомним, Великобритания станет одной из первых стран, которые начнут обучение украинских военных на западных истребителях F-16.

В Воздушных силах говорят, что у украинских пилотов есть большой опыт и часы налета, в том числе и боевые. А потому за границей каждый в индивидуальном порядке будет проходить обучение.

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