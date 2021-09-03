Пентагон не будет помогать силам сопротивления бороться с талибами в афганском Панджшере

Пентагон не будет помогать силам сопротивления бороться с талибами в афганском Панджшере

В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана.

В Пентагоне заявили, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.

"Военная операция США в Афганистане завершена", — заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби, отвечая на брифинге на вопрос представителей СМИ о том, будут ли военные США как-то поддерживать противников талибов.

В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана. Ранее его представители сообщили о гибели 350 талибов за четыре дня боев за Панджшерскую долину.

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Боевики "Талибана" штурмуют регион в единственной неподконтрольной им провинции Афганистана с двух основных направлений - со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.

Напомним^

К боевикам "Талибана", которые ведут наступательную операцию на единую неподконтрольную провинцию Панджшер, присоединились боевики движения "Аль-Каида".

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

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