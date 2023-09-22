Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины: полный список оружия

Министерство обороны направляет дополнительный пакет помощи в сфере безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится на сайте Пентагона.

Этот пакет представляет собой сорок седьмой транш оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет включает дополнительные возможности для укрепления противовоздушной обороны Украины, поскольку она сталкивается с жестокими воздушными нападениями со стороны России, усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые помогают Украине на поле боя, противотанковое оружие и другое оборудование для удовлетворения критических потребностей Украины и помочь Украине противостоять продолжающейся захватнической войне России.

Возможности в этом пакете, оцененном в 325 миллионов долларов США, включают:

ракеты ПВО АИМ-9М;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра .50 для противодействия беспилотным летательным системам;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

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Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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