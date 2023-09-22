Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины: полный список оружия

Министерство обороны направляет дополнительный пакет помощи в сфере безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится на сайте Пентагона.
Этот пакет представляет собой сорок седьмой транш оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет включает дополнительные возможности для укрепления противовоздушной обороны Украины, поскольку она сталкивается с жестокими воздушными нападениями со стороны России, усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые помогают Украине на поле боя, противотанковое оружие и другое оборудование для удовлетворения критических потребностей Украины и помочь Украине противостоять продолжающейся захватнической войне России.
Возможности в этом пакете, оцененном в 325 миллионов долларов США, включают:
- ракеты ПВО АИМ-9М;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы калибра .50 для противодействия беспилотным летательным системам;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- 59 легких тактических автомобилей;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.
Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.
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Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.
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