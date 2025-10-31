Пентагон одобрил поставки Tomahawk Украине: что это означает

Томагавк / © Associated Press

По данным трех американских и европейских официальных лиц, Пентагон официально проинформировал Белый дом: поставки ракет «Томагавк» Украине не подорвет запасы США. Однако политическое решение остается за президентом Дональдом Трампом, который сначала выразил сомнения.

Об этом пишет CNN.

Несмотря на одобрительную оценку Пентагона, Трамп во время рабочего обеда с президентом Зеленским открыто сказал, что США «нужны» эти ракеты — и за закрытыми дверями сообщил, что поставки пока не состоятся. Решение было отложено после его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Пентагон также обращает внимание на оперативные нюансы: Tomahawk обычно запускали с кораблей и субмарин, в то время как украинский флот сильно ослаблен. США разработали наземные пусковые решения, которые могут быть переданы, а также прорабатывают варианты обхода — пример интеграции ракет Storm Shadow подсказывает, как Киев может адаптироваться.

Европейские официальные лица утверждают, что оценка Пентагона уменьшает основания отказа. В то же время, администрация Трампа подготовила сценарии быстрой доставки в случае приказа. Украина продолжает настаивать на расширении ударных возможностей до конца года.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский подтвердил, что Украина работает над получением крылатых ракет «Томагавк» от США, рассматривая их как важный элемент в комплексных военных операциях.