Пентагон опроверг заявления Трампа о $350 млрд помощи Украине

Данные о помощи США Украине, озвученные американским лидером Дональдом Трампом, значительно превышают реальные затраты. Президент Трамп заявил, что США выделили 350 млрд долларов в поддержку Украины, однако эта цифра не подтверждается официальными источниками.

Об этом пишет Голос Америки.

По данным Пентагона и межведомственной наблюдательной группы, общая помощь США в Украине составляет около 183 млрд долларов. Из них 65,9 млрд. направлено на военную поддержку, еще 3,9 млрд. остаются неизрасходованными. Также значительная часть средств, около 58 млрд, использована в США для замены оружия и развития оборонной промышленности.

Трамп не предоставил доказательств своих слов. В сообщении в соцсети Truth Social он утверждал, что США потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, но эти данные противоречат подсчетам. Европейские страны в целом предоставили Украине около 140 млрд долларов помощи, в то время как США – примерно 120 млрд. долларов.

По оценкам Кильского института мировой экономики, отслеживающего поддержку Украины, реальная сумма обязательств США на конец 2024 года составила 128 млрд долларов, что значительно меньше заявлений Трампа. В то же время большая часть средств возвращается в экономику США.

Специалисты опровергают утверждение Трампа. По данным Newsweek и DW, нет никаких подтверждений тому, что США потратили в Украину 350 млрд долларов. Общие расходы на помощь даже с учетом военных программ в Европе не превышают 213 млрд долларов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля заявил, что война для Украины обошлась в 320 миллиардов долларов. Из этой суммы 120 миллиардов долларов – это вклад украинского народа и налогоплательщиков, а 200 миллиардов долларов поступило от США и ЕС. Он уточнил, что эта сумма включает в себя стоимость вооруженных поставок.

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