Пентагон открестился от захода американской подлодки в территориальные воды РФ

Пентагон открестился от захода американской подлодки в территориальные воды РФ

То, что Россия заявила об операциях в ее территориальных водах - неправда.

Американские подводные лодки не проводили операций в российских территориальных водах.

Об это заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес, - пишет "Интерфакс".

"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах - неправда", - говорится в заявлении военного чиновника.

Также читайте Американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и получила большие повреждения

"Я не буду комментировать точное местоположение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - добавил Райнес.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военный корабль в субботу заставил подводную лодку ВМС США покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения. Российские военные заявили, что экипаж американской подлодки оповестили о нахождении в территориальных водах РФ и заявили немедленно всплыть, но требование было проигнорировано. После этого, по заявлению Минобороны РФ, "экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства".

Читайте также:

У сирийских берегов уже есть британская подлодка - СМИ