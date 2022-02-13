Пентагон открестился от захода американской подлодки в территориальные воды РФ

То, что Россия заявила об операциях в ее территориальных водах - неправда.
Американские подводные лодки не проводили операций в российских территориальных водах.
Об это заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес, - пишет "Интерфакс".
"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах - неправда", - говорится в заявлении военного чиновника.
"Я не буду комментировать точное местоположение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - добавил Райнес.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военный корабль в субботу заставил подводную лодку ВМС США покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения. Российские военные заявили, что экипаж американской подлодки оповестили о нахождении в территориальных водах РФ и заявили немедленно всплыть, но требование было проигнорировано. После этого, по заявлению Минобороны РФ, "экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства".
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