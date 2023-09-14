Пентагон отправляет в Киев ревизоров: что будут проверять

Генеральный инспектор министерства обороны США отправляет в Киев своих сотрудников, которые будут отслеживать распределение и применение поставленного Соединенными Штатами оружия.

Об этом сообщает телекомпания CNN.

По словам генерального инспектора Пентагона, глава новой команды прибыл в Киев еще в конце августа, а другие члены команды приедут до конца сентября.

Пресссекретарь офиса генерального инспектора Мэг Рид отметила, что в офисе впервые появятся постоянные представители в Украине. Сколько будет, CNN не пишет.

Напомним, США одобрили четыре раунда помощи Украине в ответ на российское вторжение на общую сумму около 113 миллиардов долларов, часть этих денег уйдет на пополнение американской военной техники, которая была отправлена на фронт. В декабре Конгресс одобрил последний раунд помощи на общую сумму около 45 миллиардов долларов для Украины и союзников по НАТО. Хотя пакет пособий был рассчитан до конца финансового года в сентябре, многое зависит от событий на местах.

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