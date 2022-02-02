Пентагон подтвердил подлинность опубликованных El Pais "гарантий безопасности" США для России

Представитель НАТО сказал, что Альянс "никогда не комментирует вероятные истоки".

В Пентагоне подтвердили, что текст, опубликованный испанской газетой El Pais, действительно является письменным ответом Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщают El Pais и New York Times.

"За последние несколько часов предложение, сделанное Соединенными Штатами, просочилось в европейские новости. Мы не обнародовали этот документ, но теперь, когда он появился в публичном пространстве, он подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили: нет разницы между нашими публичными. заявлениями и нашими частными разговорами", — сказал Кирби.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США прилагают последние усилия, чтобы найти дипломатическое решение в отношениях с Россией.

"НАТО и его партнеры едины в своей решимости участвовать в серьезной и конструктивной дипломатии", — сказал он.

Кирби сказал, что не собирается публично останавливаться на предложениях Вашингтона по переговорам. "Европейское СМИ опубликовало это, и вы можете это увидеть там", — ответил он, ссылаясь на публикацию в El Pais.

Представитель НАТО сказал, что Альянс "никогда не комментирует вероятные истоки (информации — Ред.)".

В свою очередь Москва осторожно отреагировала на публикацию документов. Единственным заявлением по этому поводу было заявление пресс-секретаря президента Владимира Путина.

"Мы ничего не распространяли, я не хочу это комментировать", — ответил Дмитрий Песков на вопрос о содержании писем.

Напомним, что испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответов США и НАТО о предложенных Россией в декабре так называемых "гарантиях безопасности". Так, Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а официальный Вашингтон – на пяти.

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