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Пентагон поздравил американцев с Днем флага США "российским триколором"
Российский триколор в США, но пока только в соцсети X.
Пентагон в честь дня американского флага прикрепил картинку, где достаточно четко видны флаги РФ.
Об этом пользователи пишут в соцсети Х.
Однако при приближении видно, что белые и красные полосы разъединены, а синяя часть является фоном всей картинки.
Юзеры в комментариях начали обсуждать это вероятное совпадение, а некоторые раскритиковали СММ-ника Минобороны США за такую должность.
"С Днем флага! Почтим эмблему нашей страны и звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Поднимая флаг нашей страны и размышляя над ценностями, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой", - говорится в сообщении Пентаго.
Напомним, что ранее в США грузовик протаранил забор рядом с Белым домом – на месте ДТП обнаружили нацистский флаг .