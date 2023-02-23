Пентагон предупредил Китай о последствиях, если он передаст летальное оружие или другую помощь РФ

В Пентагоне предупредили Китай о последствиях, если он усугубит взаимодействие с Россией и будет оказывать ей летальное оружие или другую помощь, которую она может использовать в войне против Украины.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

"Китай безусловно будет иметь последствия, если они углубят свои отношения с Россией", — сказала представитель американского оборонного ведомства.

Она отметила, что хотя Соединенные Штаты Америки до сих пор не видели предоставления Китаем летальной военной помощи России, но этот вопрос остается актуальным для американской стороны.

Сингх напомнила, что Вашингтон со своей стороны неоднократно предупреждал Пекин об этом по многим официальным каналам, в том числе на уровне глав государств, а также внешнеполитических и оборонных ведомств.

Напомним, что ранее Китай изменил формулировку о документе о войне в Украине.

Также военный эксперт Олег Жданов оценил, станет ли Пекин на сторону Москвы в войне.

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