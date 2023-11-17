Пентагон призвал Конгресс принять дополнительное финансирование в помощь Украине и Израилю

Для национальной безопасности США важно, чтобы Конгресс как можно скорее принял запрос президента с дополнительным финансированием, содержащим помощь Украине и Израилю.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.
"Мы призываем Конгресс принять наш запрос на дополнительное финансирование, которое позволит продолжать поддерживать Украину и Израиль, выделить спасительную гуманитарную помощь по всему миру и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион", — отметила представитель Пентагона.
Дополнительное финансирование станет инвестицией в военно-промышленную сферу США. К тому же оно позволит пополнить запасы вооружений Пентагона, выделенных ранее в виде внешней помощи. Запрос на дополнительный бюджет будет обеспечивать потребность национальной безопасности Америки.
Минобороны США имеет всего $4,9 млрд для использования в виде пакетов PDA (выделений по президентским полномочиям). Кроме того, осталось около $1,1 для пополнения запасов Пентагона.
По словам Сингх, для поддержки Украины понадобится гораздо больше, именно поэтому администрация США запросила Конгресс.
«Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности», — отметила представитель оборонного ведомства США.
Этот вопрос, пояснила она, обязательно будет обсуждаться на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Дату и планы встречи в формате Рамштайн Пентагон официально объявит в течение следующих дней, добавила Сингх.
Напомним, что Сенат США принял законопроект о финансировании правительства : помощи Украине в нем нет.