Пентагон призвал Конгресс принять дополнительное финансирование в помощь Украине и Израилю

Для национальной безопасности США важно, чтобы Конгресс как можно скорее принял запрос президента с дополнительным финансированием, содержащим помощь Украине и Израилю.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

"Мы призываем Конгресс принять наш запрос на дополнительное финансирование, которое позволит продолжать поддерживать Украину и Израиль, выделить спасительную гуманитарную помощь по всему миру и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион", — отметила представитель Пентагона.

Дополнительное финансирование станет инвестицией в военно-промышленную сферу США. К тому же оно позволит пополнить запасы вооружений Пентагона, выделенных ранее в виде внешней помощи. Запрос на дополнительный бюджет будет обеспечивать потребность национальной безопасности Америки.

Минобороны США имеет всего $4,9 млрд для использования в виде пакетов PDA (выделений по президентским полномочиям). Кроме того, осталось около $1,1 для пополнения запасов Пентагона.

По словам Сингх, для поддержки Украины понадобится гораздо больше, именно поэтому администрация США запросила Конгресс.

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«Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности», — отметила представитель оборонного ведомства США.

Этот вопрос, пояснила она, обязательно будет обсуждаться на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Дату и планы встречи в формате Рамштайн Пентагон официально объявит в течение следующих дней, добавила Сингх.

Напомним, что Сенат США принял законопроект о финансировании правительства : помощи Украине в нем нет.