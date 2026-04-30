Пентагон разблокировал 400 млн помощи Украине: Гегсет сделал неожиданное заявление

Пит Гегсет.

Американский Пентагон выделил 400 миллионов долларов военной помощи Украине, утвержденной Конгрессом. Произошло это после нескольких недель давления из-за задержки с ее оказанием.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, пишет Kyiv Post.

По его словам, средства были «выделены по состоянию на вчера». Издание отмечает, что этот вопрос был поднят при обсуждении проекта бюджета Пентагона на 2027 финансовый год. Законодатели требовали от представителей Минобороны объяснений относительно того, почему утвержденная Конгрессом помощь Украине до сих пор не предоставляется.

Задержка помощи Украине

К слову, заявление Гегсета появилось после резкой критики со стороны сенатора от Республиканской партии Митча Макконнелла, который в своей статье для Washington Post написал, что «помощь Украине, которую приняли несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне».

По его словам, Конгресс санкционировал выделение 400 млн. дол. на инициативу помощи Украине в области безопасности на каждый из следующих двух лет и что бюджетники полностью профинансировали этот на 2026 финансовый год при широкой поддержке.

Республиканец также утверждал, что эта поддержка Киеву была «не из благотворительности», а «инвестицией в безопасность Америки», указывая на стратегически ценный для Штатов опыт Украины с использованием беспилотников и борьбы с ними.

Демократы также потребовали ответов. Сара Элфрет требовала объяснений, почему средства не были выделены ранее, несмотря на то, что их утвердил Конгресс и закон вступил в силу еще несколько месяцев назад.

В ответ представители Пентагона защищали действия администрации, аргументируя операции в Иране необходимостью предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что гордится тем, что Белый дом прекратил военную помощь Украине. Он отметил, что считает это одним из самых больших «достижений» администрации Дональда Трампа.

В то же время президент Владимир Зеленский подверг критике Джея Ди Венса за желание прекратить помощь Украине, заявив, что это выгодно только Кремлю. По его словам, сотрудничество между странами должно строиться на принципе взаимной выгоды, а не на поисках способов прекратить поддержку.

