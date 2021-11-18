Пентагон: США не могут точно определить намерения Москвы в отношении Украины

Пентагон: США не могут точно определить намерения Москвы в отношении Украины

Поддержка Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

США продолжают следить за действиями военных РФ у границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы и считают необходимым для нее быть более транспарентной.

Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, - пишет "Интерфакс"

"Что касается наращивания военного присутствия (России - ред.) на границе с Украиной: мы очень внимательно следим за этим, и я регулярно, часто контактирую с главой Европейского командования ВС США генералом Тодом Уолтерсом", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США не могут точно определить намерения Москвы в отношении Украины.

"Я призываю Россию быть более транспарентной по поводу того, что она собирается делать, и предпринимать шаги в соответствии с Минскими договоренностями", - добавил министр.

В то же время поддержка Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

Шеф Пентагона отметил, что США продолжают наблюдать тревожащее поведение России и не прекратят призывать ее действовать более ответственно и открыто.

Как сообщалось, американские СМИ рапортуют об очередном скоплении российских войск у украинских границ. Киев опровергает. Эксперты говорят об информационной спецоперации. Ссылаясь на спутниковые снимки, видео в соцсетях и неназванных должностных лиц, журналисты The Washington Post и Politico утверждают о скоплении сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии под российским городом Ельня (Смоленская обл.), где-то в 300 км от Черн.

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