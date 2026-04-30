Пентагон тормозит выплату 400 млн долларов Украине, одобренную Конгрессом - сенатор Макконнелл

Пентагон / © Associated Press

Сенатор США Митч Макконнелл заявил, что Пентагон задерживает предоставление военной помощи Украине, которая уже была утверждена Конгрессом.

Как пишет The Washington Post , речь идет о минимум 400 млн долларов, предусмотренных в бюджете обороны США. По словам Макконнелла, эти средства «фактически лежат без движения» уже несколько месяцев, несмотря на неотложную потребность Украины в вооружении.

Сенатор обвинил руководство Пентагона, в частности, подразделение политики оборонного ведомства, в блокировании или затягивании процесса передачи помощи. По его словам, чиновники даже не дают четких объяснений Конгрессу о причинах задержки.

Макконнелл подчеркнул, что такая политика вредит не только Украине, но и самим Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что война дает американской армии уникальный опыт — в частности в сфере беспилотников и электронной борьбы — и промедление с поддержкой ограничивает возможность его получить.

Также политик предостерег, что затягивание помощи может ослабить обороноспособность Украины на фоне продолжающейся войны с Россией и подорвать доверие США как союзника.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, мол, очень гордится тем, что администрация Белого дома прекратила финансирование войны в Украине. Он вспомнил, как на выборах общался с американцем украинского происхождения. Он убеждал его, что США должны помогать Украине. Однако вице-президент заявил, что и тогда, и сейчас считает расходы на Украину бесполезными.

К слову, глава Пентагона снова раскритиковал помощь Украине и подтвердил курс на «мирное соглашение».

