Пентагон увеличит производство артиллерии для Украины в шесть раз — NYT

Главный чиновник американской армии по закупкам сообщил, что производство 155-миллиметровых снарядов, которые так нужны Киеву, вырастет до 90 000 в месяц через два года.

Пентагон пытается увеличить производство артиллерийских снарядов на 500 процентов в течение двух лет, подтолкнув производство обычных боеприпасов к уровню, которого не было со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создавать запасы для будущих конфликтов.

Об этом пишет NYT.

Усилия, включающие расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью «агрессивной модернизации почти за 40 лет» базы оборонной промышленности США, согласно докладу армии.

Новые инвестиции в производство артиллерии являются отчасти уступкой реальности: в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами.

До того, как началось полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, производство армией США 14 400 неуправляемых снарядов в месяц было достаточно для способа ведения войны американскими военными. Но потребность обеспечить вооруженные силы Киева побудила руководителей Пентагона утроить производственные цели в сентябре, а затем снова удвоить их в январе, чтобы в конце концов они могли производить 90 000 или более снарядов в месяц.

Неуправляемые артиллерийские снаряды стали во главу угла 11-месячного конфликта, когда украинские и российские войска ежедневно обстреливают друг друга тысячами гаубических снарядов вдоль линии фронта длиной более 600 миль. Это оружие скорее всего является причиной наибольшего процента потерь в войне.

Решение армии расширить производство артиллерии является самым четким свидетельством того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Боеприпасы, посланные США в Украину, включают не только 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, но и управляемые реактивные снаряды для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Снаряды для гаубиц, которые сейчас производятся – по сути, большие стальные шары, начиненные взрывчаткой – не могут быть изготовлены так быстро, как многие потребительские товары. Несмотря на то, что способ их изготовления медленно меняется с увеличением автоматизации и новейшими технологиями, суть процесса — резка, нагрев, ковка и гибка стали в форму — остается в основном неизменной.

Министерство обороны будет финансировать новые мощности для производства артиллерийских боеприпасов и будет тратить около 1 миллиарда долларов в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных мощностей по производству боеприпасов с целью повышения уровня автоматизации, повышения безопасности работников и, наконец, более быстрого изготовления боеприпасов. Только с августа Конгресс выделил 1,9 миллиарда долларов армии на эти усилия.

"Мы действительно тесно сотрудничаем с промышленностью, чтобы увеличить их мощность, а также скорость, с которой они способны производить", — сказала Кристин Вормут, министр армии.

Дуглас Р. Буш, помощник министра армии, являющийся высшим чиновником службы закупок, сказал, что Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, хранящих значительные запасы такого оружия как во время войны, так и во время мира.

"В предыдущих конфликтах у нас были запасы, которых было достаточно для конфликта", — сказал Буш. "В этом случае мы стремимся увеличить производство, чтобы сохранить наши запасы на случай других непредвиденных ситуаций, а также обеспечить союзника".

«Так что это несколько новая ситуация», – добавил он.

Неуправляемые снаряды, которые сейчас производятся, имеют длину чуть менее трех футов, весят примерно 100 фунтов и наполнены 24 фунтами взрывчатки — этого достаточно, чтобы убить людей в радиусе 150 футов от удара и ранить незащищенных солдат на расстоянии более 400 футов.

В настоящее время Соединенные Штаты послали в Украину более миллиона взрывных снарядов, а другие страны НАТО и основные союзники Соединенных Штатов, не входящие в НАТО, также послали снаряды, в основном не разглашая их количество.

Пентагон отказался комментировать размер своих запасов 155-миллиметровых снарядов, но Буш сказал, что запланированное увеличение производства обеспечит потребности Украины в режиме реального времени и пополнит количество изъятого из имеющихся запасов.

«Этим летом мы начнем наблюдать наш первый значительный шаг в плане раундов в месяц», — сказал он по поводу целей производства. «В 2024 финансовом году рост действительно добивается успеха», — подтвердил он информацию.

Ситуация со снарядами для украинских военных

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Норвегия доставила в Украину еще 10 тысяч артиллерийских снарядов. Эти снаряды можно использовать в нескольких типах артиллерии, включая гаубицы M109, переданные Норвегией в прошлом году.

Ранее американские журналисты писали о том, что США за месяц производят столько снарядов, сколько ВСУ тратят за два дня.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на предприятиях Украины наладили производство снарядов калибров 152 и 122 мм.

А в недавно объявленном новом пакете военной помощи от США для Украины среди прочего были указаны 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 45 тыс. артснарядов 152 мм; 20 тыс. артснарядов 122 мм; 50 тыс. снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тыс. танковых снарядов 125 мм.

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