Пентагон. / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, хотя Вашингтон согласовал их поставки.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным собеседников издания, речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2. Поскольку они американские, Вашингтон должен одобрить их экспорт и реэкспорт. В частности, по европейским запасам. Пока часть боеприпасов находится на складах в Европе, а их закупку финансируют западные союзники Украины.

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Речь идет, в частности, о около 40 ракетах-перехватчиках PAC-3, поставки которых планировали с сентября по декабрь. Однако ни одна из этих партий до сих пор не согласована до передачи Украине.

Кроме того, для Киева выделили еще около 20 ракет PAC-2 — более старой модификации для систем Patriot. Они также ожидают окончательного разрешения на поставку.

Financial Times также сообщила о задержке в американском Пентагоне отдельной инициативы, предполагающей получение разрешения США на производство Украиной собственных ракет-перехватчиков для систем Patriot.

В то же время представитель Минобороны США заявил, что политика Вашингтона по поддержке Украины остается неизменной. Однако дополнительных комментариев по поставкам этих боеприпасов он не предоставил.

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«Министерство обороны реализовало несколько параллельных направлений деятельности по ускорению трансатлантического промышленного сотрудничества по системе противовоздушной и противоракетной обороны Patriot с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день», — сообщил представитель Пентагона.

Отметим, что еще в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Пита Гегсета утверждения передачи боеприпасов. По словам главы государства, Украина получает ежемесячно в среднем всего 12 ракет в комплексы Patriot.

Дефицит Patriot — последние новости

Несколько дней назад Зеленский заявил, что поставки ракет в Patriot из США упали в 3-4 раза. По словам президента, Украине крайне необходимы ракеты для систем ПВО Patriot, чтобы перехватывать баллистические ракеты, которыми российские войска регулярно атакуют украинские города.

На этом фоне Зеленский предложил союзникам обмен ракетами для систем ПВО Patriot и IRIS-T. Киев готов получить боеприпасы из их имеющихся запасов, а передать новые ракеты, которые Украина уже заказала и которые изготовят в будущем.

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Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава больше не хочет платить американское оружие для Украины. Речь идет о программе PURL. Причиной такого решения являются значительные расходы Польши на собственное перевооружение и высокий дефицит бюджета.

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