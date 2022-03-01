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"Пепельный и раздутый": в Кремле показали свежее фото Путина

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"Пепельный и раздутый": в Кремле показали свежее фото Путина

EPA

Президент РФ сидел очень близко к собеседнику.

На сегодняшней встрече Владимир Путин выглядел "пепельным и раздутым" на фоне поражений во время его военной спецоперации в Украине и глобального осуждения его вторжения.

На снимке, обнародованном Кремлем, российский президент сидит в Москве с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Они сидели друг напротив друга за столом в Кремле, и зрители в социальных сетях заметили бледную внешность российского лидера.

Другой отметил, что он сидел очень близко к господину Беглову, несмотря на то, что в последние месяцы его изображали, как держится на расстоянии от помощников и других мировых лидеров из-за якобы опасений подхватить коронавирус.

Изображение было обнародовано перед тем, как Россия ударила своими ракетами по мемориалу Холокоста в Бабьем Яру в Киеве на месте одного из самых больших массовых убийств евреев во время Второй мировой войны.

Reuters / ©
Reuters

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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