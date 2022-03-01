"Пепельный и раздутый": в Кремле показали свежее фото Путина

Президент РФ сидел очень близко к собеседнику.

На сегодняшней встрече Владимир Путин выглядел "пепельным и раздутым" на фоне поражений во время его военной спецоперации в Украине и глобального осуждения его вторжения.

На снимке, обнародованном Кремлем, российский президент сидит в Москве с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Они сидели друг напротив друга за столом в Кремле, и зрители в социальных сетях заметили бледную внешность российского лидера.

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Другой отметил, что он сидел очень близко к господину Беглову, несмотря на то, что в последние месяцы его изображали, как держится на расстоянии от помощников и других мировых лидеров из-за якобы опасений подхватить коронавирус.

Изображение было обнародовано перед тем, как Россия ударила своими ракетами по мемориалу Холокоста в Бабьем Яру в Киеве на месте одного из самых больших массовых убийств евреев во время Второй мировой войны.