Переболел коронавирусом и не явился в суд: рассмотрение апелляции Медведчука отложили

Слушания перенесли на пятницу, 17 декабря.
Рассмотрение апелляции народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на избрание ему меры пресечения отложили из-за его неявки в суд. Адвокаты предоставили справку о том, что Медведчук недавно переболел коронавирусом.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам стороны защиты, Медведчук не получил повестку о вызове в Апелляционный суд Киева.
Напомним:
- 11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиарда гривен.
- 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.
- Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе.
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