Переболел коронавирусом и не явился в суд: рассмотрение апелляции Медведчука отложили

Переболел коронавирусом и не явился в суд: рассмотрение апелляции Медведчука отложили

Слушания перенесли на пятницу, 17 декабря.

Рассмотрение апелляции народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на избрание ему меры пресечения отложили из-за его неявки в суд. Адвокаты предоставили справку о том, что Медведчук недавно переболел коронавирусом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам стороны защиты, Медведчук не получил повестку о вызове в Апелляционный суд Киева.

Напомним:

11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиарда гривен.

об аресте или залоге в размере 1 миллиарда гривен. 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.

Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе.

"Если Медведчук вмешивается в эскиз будущего Украины, то до свидания" – Наталья Мосейчук

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