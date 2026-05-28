Перед массированным ударом по Киеву США якобы вывозили дипломатов: что говорят в ОП

Атака на Киев 24 мая. / © Associated Press

В Офисе президента отреагировали на информацию о выезде посольства США из Киева после угроз Кремля, назвав ситуацию «странной».

Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Он предположил, что, возможно, речь шла об обстоятельствах перед ударом армии РФ по столице в ночь на воскресенье, 24 мая.

«Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали (перед ударом 24 мая — Ред.). В любом случае Украина благодарна всем посольствам, работающим в Киеве», — подчеркнул представитель ОП.

Выезд посольства США из Киева — что известно

Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас заявила о выезде посольства США из Киева. Якобы это произошло после угроз ударов со стороны России.

«Вчера из Украины поступила информация, что все посольства, за исключением одного, остались на месте. Все европейские дипломаты остаются. Американцы же уехали», — подчеркнула дипломат.

В то же время, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что «информация о выезде посольства США не соответствует действительности».

Дата публикации 13:21, 26.05.26

