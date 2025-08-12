Перед переговорами Трампа и Путина: кто из ЕС решил не вставать на сторону Украины

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

В преддверии запланированного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 26 стран ЕС согласовали совместное заявление в поддержку Украины. Единственным государством, отказавшимся его подписать, стала Венгрия.

Об этом сообщает Welt.

Документ подтверждает, что международные границы нельзя изменять силой, а справедливый и продолжительный мир возможен только с соблюдением международного права. Лидеры ЕС подчеркнули, что Украина имеет право самостоятельно определять свое будущее, а переговоры с Россией возможны только в случае прекращения огня или сокращения боевых действий.

Реклама

Правоконсервативное правительство Виктора Орбана уже не в первый раз занимает особую позицию. Он исключает военную помощь Украине, считая ее безрезультатной, выступает против санкций ЕС против России и неоднократно добивался их отмены.

Европейские столицы и Киев опасаются, что во время встречи на Аляске Трамп и Путин могут договориться на условиях, которые будут невыгодны Украине. Несмотря на это, в Брюсселе заявили, что продолжат военную и экономическую поддержку Киева и сохранят санкционное давление на Москву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике якобы пассивность Евросоюза в мирных инициативах. Он назвал Европу "обиженным ребенком" и бросил обвинения Мерцу и Макрону.