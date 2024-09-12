Перед разрешением бить по РФ: США хотят от Украины стратегию войны на год — Bloomberg

Соединенные Штаты хотят получить от украинских властей детализацию стратегии ударов по России перед тем, как дать соответствующее разрешение.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Издание пишет, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми оказывали давление на президента Владимира Зеленского и его команду.

Они хотели, чтобы Зеленский дал долгосрочный план на следующий год. Партнеры Украины хотят понять, чего стремится достичь Киев, прежде чем разрешить использовать свое оружие для ударов по территории РФ.

Источники Bloomberg сообщают, что на этой неделе изменений в ограничениях использования оружия не ожидается. Вместе с тем, премьер Британии Кир Стармер проведет в Вашингтоне встречу с президентом Джо Байденом, в ходе которой будет обсуждаться данный вопрос.

Зеленский ранее заявлял, что во время встречи с Байденом в текущем месяце на Генеральной Ассамблее ООН будет призывать к смягчению ограничений на поставки вооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ существенно нарастила производство оружия и техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что конгрессмены призвали Байдена разрешить Украине удары в глубь России.

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