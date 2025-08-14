Перед саммитом с Путиным Трамп неожиданно поднял тему Нобелевской премии – что за этим стоит

Нобелевская премия / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце во время телефонного разговора с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом не только обсуждал торговые пошлины, но и поинтересовался Нобелевской премией мира.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Трамп заявил, что заслуживает награды за посредничество в мирных соглашениях и прекращении огня. Ранее аналогичных заслуг премию получали четверо его предшественников в Белом доме.

"Вдруг, когда министр финансов Йенс Столтенберг шел по улице в Осло, ему позвонил по телефону Дональд Трамп", - отмечают источники издания. "Он хотел получить Нобелевскую премию и обсудить тарифы".

В настоящее время Белый дом, министерство финансов Норвегии и Норвежский Нобелевский комитет не комментировали эту информацию.

Нобелевских лауреатов каждый год выбирает Норвежский Нобелевский комитет, члены которого назначаются парламентом Норвегии. Объявление победителей состоится в октябре в Осло.

По словам Столтенберга, главной темой разговора были торговые пошлины и экономическое сотрудничество перед запланированной беседой Трампа с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере. Министр не стал комментировать детали о Нобелевской премии.

В телефонном разговоре также принимали участие несколько высокопоставленных чиновников Белого дома, в том числе министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грира. 31 июля Белый дом объявил о введении 15%-й пошлины на импорт из Норвегии, аналогичной пошлине ЕС. По словам Столтенберга, переговоры по пошлинам продолжаются.

Напомним, ранее Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.