Перед тем, как Трамп позвонит Путину: что обсудили Зеленский и Вэнс в Риме – WP

Встреча Владимира Зеленского с Джей Ди Венсом. / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Риме. Переговоры прошли на фоне активизации дипломатических усилий администрации Дональда Трампа, настаивающей на прекращении огня в Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

Встреча прошла в резиденции посла США. Участие в ней также принял государственный секретарь США Марк Рубио. Она состоялась параллельно с инаугурационной мессой Папы Льва XIV, где присутствовали многочисленные мировые лидеры.

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Зеленский охарактеризовал разговор как "хороший" и сообщил в Telegram, что во время встречи подчеркнул готовность Украины к "реальной дипломатии".

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну", - заявил он. - "Наша позиция - полное и безоговорочное прекращение огня".

Переговоры в Стамбуле и тревога Киева из-за Трампу

Встреча состоялась в преддверии запланированных телефонных переговоров Трампа с Владимиром Путиным. В Киеве растет обеспокоенность возможными уступками со стороны США, которые могли бы поставить Украину перед неблагоприятными условиями.

В пятницу в Стамбуле впервые через несколько лет состоялась личная встреча между представителями Украины и России. Она продолжалась всего два часа и завершилась без прорыва. Российская делегация, которую возглавил Владимир Мединский, выдвинула максималистские требования, включая выведение украинских войск из временно оккупированных территорий. Единственным достижением стала договоренность об обмене около 1000 пленных.

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Президент РФ не участвовал в переговорах, делегировав процесс более низкому уровню, что, по мнению обозревателей, сигнализирует о нежелании заключать соглашение в ближайшее время. Хотя Трамп ранее намекал на возможное непосредственное участие в переговорах, этого не произошло.

Рубио: "Мы еще выясняем, есть ли смысл"

В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире CBS News, что, несмотря на отсутствие прорыва, переговоры в Стамбуле не были напрасными.

Он сообщил, что общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и ожидает от российской стороны письменных условий перемирия. То же, по его словам, сделает и украинская сторона.

"Если в этих документах будут реалистичные предложения – это будет прогресс. Если же нет – мы получим совсем другую оценку ситуации", – сказал Рубио.

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Контакты на самом высоком уровне продолжаются

Трамп в субботу подтвердил, что проведет отдельные телефонные разговоры с Путиным и Зеленским.

"Надеюсь, это будет продуктивный день, будет прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была начаться, закончится", - написал он на платформе Truth Social.

В воскресенье Зеленский и Вэнс уже обменялись поздравлениями во время инаугурационных событий в Ватикане — это их первая личная встреча с февраля, когда их предварительное общение с Трампом сопровождалось напряженной атмосферой перед журналистами в Белом доме.

В воскресенье в эфире программы "На этой неделе" на ABC News спецпредставитель США Стив Уиткофф, возглавляющий переговоры от команды Трампа, заявил, что запланированные телефонные разговоры "будут ключевыми для понимания текущей ситуации и путей завершения переговорного процесса".

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Ранее спецпредставитель Трампа Келлог заявил о "сильном мирном плане", который остановит убийства в Украине.