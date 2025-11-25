Перед встречей коалиции желающих Зеленский поговорил с лидерами Британии, Финляндии и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 ноября состоится встреча коалиции желающих. Перед ней глава государства провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Финляндии Александром Стуббом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Разговор Зеленского со Стармером

Разговор со Стармером Зеленский провел утром 25 ноября и назвал его «хорошим» и «очень продуктивным». Украинский лидер поблагодарил британского премьера за соболезнования по поводу ночной массированной российской атаки.

Реклама

«После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди. Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты», — написал Зеленский.

Разговор Зеленского со Стуббом

Во время разговора главы государства со Стуббом стороны детально скоординировали позиции относительно мирных усилий и дальнейших шагов. Президент Украины заявил, что есть общее видение: безопасность государства может определяться только с его привлечением, так же как безопасность Европы может определяться только с участием Европы.

«Именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям. Ценим конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны. Я благодарен всем, кто помогает мирным усилиям и работает вместе с нами над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы», — говорится в заметке Зеленского.

Разговор Зеленского с Мерцом

После разговора с Мерцом президент Украины поблагодарил его за то, что Киев всегда может рассчитывать на немецкое лидерство и поддержку.

Реклама

"Поделился свежими деталями нашей работы над шагами для окончания войны. Координируемся, чтобы все наши партнеры были проинформированы», — отметил Зеленский.

Он добавил, что 24 ноября украинская команда вернулась из Женевы, предоставила полный доклад и обновленный рамочный документ по мирному соглашению. Коммуникация с американской стороной продолжается. Президент Украины поблагодарил за все усилия США и лично президента Дональда Трампа.

"Обсудили развитие ситуации и скоординировали наши следующие шаги. Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания Коалиции желающих, где Германия будет сопредседательствовать. Спасибо за поддержку, будем и дальше на постоянной связи», — резюмировал Зеленский.

Напомним, 23 ноября Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, обсудив встречу в Женеве и предложенный США мирный план. Президент заверил, что Украина настроена на конструктивную работу относительно шагов, предложенных Америкой, чтобы «путь к окончанию войны был реальным». Зеленский сообщил, что коалиция желающих планирует разговор в начале новой недели для координации мирного процесса в более широком кругу партнеров.

Реклама

Заметим, по данным Politico министр армии США Дэн Дрисколл проводит 25 ноября в Абу-Даби встречу с российскими чиновниками для передачи обновленного проекта мирного соглашения по завершению войны в Украине. Этот проект, согласованный Вашингтоном и Киевом 23 ноября, сокращен с 28 до около 19 пунктов. Из него изъяли чувствительные территориальные требования, которые отложили для прямого обсуждения между Трампом и Зеленским.

До этого Дрисколл посетил Киев и Женеву для консультаций с украинскими и европейскими партнерами. Европейские дипломаты признают «определенный прогресс», но предупреждают о жесткой позиции Москвы и долгом пути к соглашению.