Перед встречей Путина и Эрдогана Россия усилила удары в Сирии, Турция отправила подкрепление

Перед встречей Путина и Эрдогана Россия усилила удары в Сирии, Турция отправила подкрепление

По меньшей мере пять бойцов из поддерживаемой Турцией группировки были убиты, а по меньшей мере 12 мирных жителей — были ранены.

Турция направила подкрепление в последний удерживаемый повстанцами анклав на северо-западе Сирии — Идлиб — поскольку Россия усилила авиаудары по нему в воскресенье. Эскалация произошла за несколько дней до того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в среду, чтобы обсудить соглашение, достигнутое в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Жители, а также оппозиционные и военные источники заявили, что российские самолеты бомбили деревни вокруг города Африн в воскресенье, усиливая воздушные удары по населенным пунктам, которые удерживают поддерживаемые Турцией повстанцы.

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Как сообщается, российские самолеты сбросили боеприпасы.

Источники повстанцев сообщили, что по меньшей мере пять бойцов из поддерживаемой Турцией группировки были убиты, а по меньшей мере 12 мирных жителей - были ранены.

По словам представителя Национальной армии — основной силы повстанцев, которая поддерживается Турцией — майора Юсефа Хамуда, эскалация России усилилась на прошлой неделе в провинции Идлиб, а теперь распространяется на районы северной провинции Алеппо вдоль границы.

Отмечается, что эскалация произошла за несколько дней до того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в среду, чтобы обсудить соглашение, достигнутое в прошлом году.

"Режим прекращения огня, ранее достигнутый Москвой и Анкарой, закрепил значительные успехи сирийской армии и поддерживаемых Ираном ополченцев, но большое развертывание турецких войск в провинции Идлиб остановило дальнейшее продвижение наступления под руководством России", — пишет Reuters.

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