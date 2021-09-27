Перед встречей Путина и Эрдогана Россия усилила удары в Сирии, Турция отправила подкрепление

По меньшей мере пять бойцов из поддерживаемой Турцией группировки были убиты, а по меньшей мере 12 мирных жителей — были ранены.
Турция направила подкрепление в последний удерживаемый повстанцами анклав на северо-западе Сирии — Идлиб — поскольку Россия усилила авиаудары по нему в воскресенье. Эскалация произошла за несколько дней до того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в среду, чтобы обсудить соглашение, достигнутое в прошлом году.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Жители, а также оппозиционные и военные источники заявили, что российские самолеты бомбили деревни вокруг города Африн в воскресенье, усиливая воздушные удары по населенным пунктам, которые удерживают поддерживаемые Турцией повстанцы.
Как сообщается, российские самолеты сбросили боеприпасы.
Источники повстанцев сообщили, что по меньшей мере пять бойцов из поддерживаемой Турцией группировки были убиты, а по меньшей мере 12 мирных жителей - были ранены.
По словам представителя Национальной армии — основной силы повстанцев, которая поддерживается Турцией — майора Юсефа Хамуда, эскалация России усилилась на прошлой неделе в провинции Идлиб, а теперь распространяется на районы северной провинции Алеппо вдоль границы.
Отмечается, что эскалация произошла за несколько дней до того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в среду, чтобы обсудить соглашение, достигнутое в прошлом году.
"Режим прекращения огня, ранее достигнутый Москвой и Анкарой, закрепил значительные успехи сирийской армии и поддерживаемых Ираном ополченцев, но большое развертывание турецких войск в провинции Идлиб остановило дальнейшее продвижение наступления под руководством России", — пишет Reuters.
Напомним:
- Президент России Владимир Путин шантажировал Турцию из-за поддержки Украины. Продажа Украине турецких беспилотников Bayraktar возмутила Россию.
- Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение на Донбассе. Разговор состоялся накануне встречи Эрдогана с Зеленским.