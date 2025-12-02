Перед встречей Путина и Виткоффа: в Кремле выступили с заявлениями о завершении войны

Дмитрий Песков / © Getty Images

В преддверии встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Виткоффом, спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил ключевые позиции Москвы относительно украинского конфликта.

Слова спикера Кремля приводят российские СМИ.

По словам Пескова, Россия стремится урегулировать "на многие поколения вперед" и высоко ценит усилия администрации Дональда Трампа.

Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для мирных переговоров, но отметил неизменное условие:

Россия хочет урегулирования украинского конфликта "на много поколения вперед, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО".

По словам Пескова, ключевой темой предстоящей встречи Путина и Виткоффа станет обсуждение "пониманий", которое удалось достичь между Вашингтоном и Киевом в рамках последних переговоров.

Песков сообщил, что встреча начнется примерно в течение 5 часов.

Спикер Кремля особо подчеркнул положительное отношение Москвы к мирным инициативам Дональда Трампа:

"Россия высоко ценит усилия администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что работа украинской делегации на переговорах в США была конструктивной, но обнаружила "непростые вещи, по которым еще предстоит поработать".