Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Они обсудили военные усилия и предстоящую встречу с президентом США.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA и РосСМИ.

Отметим, что Кремль заявлял, что Путин поделился информацией с Ким Чен Ыном "в контексте предстоящих переговоров" с американским президентом Дональдом Трампом. Отмечается, что российский "фюрер" поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку войны в Украине и оценил "мужество, героизм и самоотверженный дух" солдат из Северной Кореи во время боев в Курской области.

Между тем в северокорейских сообщениях о ромовой Путине и Киме о встрече диктатора РФ с Трампом не упоминалось. В свою очередь, лидер КНДР заявил, мол, "будет полностью поддерживать "все меры, которые российское руководство будет предпринимать в будущем". Также госагентство KCNA сообщило, что Ким и Путин договорились о дальнейшем укреплении партнерства и "более тесных контактах в будущем".

Отметим, украинское ГУР сообщило, что в РФ прибудут новые войска из КНДР. По данным украинской разведки, в Курской и Белгородской областях уже находится около 11 тыс. северокорейских солдат. Кроме того, ожидается прибытие новой группы в 6 тысяч военнослужащих.

Напомним, 15 августа состоится встреча Путина и Трампа на Аляске. В американском Госдепы говорят, это, прежде всего, встреча для выяснения позиций. Переговоры на Аляске следует рассматривать не как уступку Трампа - "фюреру" Кремля, отмечают в Вашингтоне.