Перед встречей с Трампом Зеленский остановится в Канаде для беседы с премьером и европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский на пути во Флориду для переговоров с Дональдом Трампом совершит остановку в Канаде. Главная цель визита — координация позиций с премьер-министром Марком Карни и лидерами европейских стран по мирному плану.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам.

Координация «сенситивных деталей»

По словам президента, в Канаде запланирован расширенный формат консультаций, в частности, в режиме онлайн, чтобы выработать общее видение перед ключевой встречей в США.

Реклама

«Сейчас мы по пути во Флориду (США). На этом пути мы остановимся в Канаде — у меня будет встреча с премьер-министром Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы — проговорим все вопросы, обменяемся деталями документов, о которых я буду говорить с президентом США. Безусловно, среди всех этих деталей вопросы сенситивные», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что на кону

Остановка в Канаде — стратегический шаг для синхронизации позиций Киева и его ключевых западных союзников. Ожидается, что стороны обсудят:

Общие документы: Окончательное согласование пунктов плана, который будет представлен Дональду Трампу.

Гарантии безопасности: обсуждение механизмов поддержки Украины ЕС и Канады в случае новых договоренностей.

Единство Запада: демонстрация консолидированной позиции перед переговорами с новой администрацией Белого дома.

Предмет сложных дискуссий

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде намечена на воскресенье, 28 декабря. Ранее президент отмечал, что новый мирный план (так называемое «предложение Украина-Европа») готов на 90%, однако некоторые пункты, в том числе территориальная целостность и гарантии безопасности, остаются предметом сложных дискуссий.

Напомним, Зеленский в воскресенье встретится с Трампом. Ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Кремль, если он откажется от конструктивного плана завершения войны.

Реклама

25 декабря Зеленский сообщил, что провел разговор с представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, во время которого обсудили «некоторые существенные подробности работы». Присутствовали и представители украинской делегации, находившиеся на переговорах в Майами.