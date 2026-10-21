Перед встречей с Уиткоффом у Путина заговорили о «мире», но есть нюанс: новое заявление из Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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Агрессорка Россия цинично заявляет о стремлении к миру, одновременно отвергая идею временного перемирия.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Комментируя призывы Киева к энергетическому перемирию, он нагло отметил, что Москве якобы нужно окончательное завершение войны, а не прекращение огня.

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«Нам нужен мир, а не перемирие», — заявил представитель Кремля заверил, что позиция России не изменилась.

По его словам, «урегулирование конфликта» без представителей власти Украины невозможно. Мол, именно в Киеве должны «принять ответственное решение».

Приезд Уиткоффа в Россию

Отметим, сегодня в Санкт-Петербурге запланирована встреча посланника США Стива Уиткоффа с представителями РФ, в том числе с диктатором Владимиром Путиным. Помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что война в Украине «станет главной темой переговоров».

В то же время Ушаков дерзко заявил, мол, не будет прогнозировать, удастся ли сторонам достичь конкретных договоренностей по итогам переговоров.

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Энергетическое перемирие — что известно

Более недели назад президент США Дональд Трамп объявил «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны уже согласились ее придерживаться. Впрочем, на момент этого заявления у официального Киева не было информации об этом.

В свою очередь, в Кремле дерзко отвергли инициативу Трампа. В Москве заявили, что не собираются давать Киеву «отдых», а потому будут продолжать достигать своих целей.

В свою очередь, Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев сдержал просьбу США, но Москва не ответила взаимностью и не только продолжила наносить удары по украинской энергосистеме.

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